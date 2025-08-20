Бастрыкина предложили в качестве кандидата на пост главы Верховного суда

«Ведомости»: Бастрыкин — один из кандидатов в главы Верховного суда

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина предложили в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщили источники «Ведомостей» , близкие к администрации президента, ВС и в судейском сообществе.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла Верховный суд. Кандидатуру главы СК обсуждают как «наиболее очевидную».

Это связано в том числе с тем, что в августе 2025 года у Бастрыкина истекает срок полномочий. Указ президента о новом продлении пока не публиковали.

«С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина», — отметил один из собеседников издания.

О смерти Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она возглавила Верховный суд в 2024 году. Исполняющим обязанности главы ВС назначили ее заместителя Юрия Иваненко.