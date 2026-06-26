Путин продлил ответные меры на потолок цены на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2027 года. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации .

В прежней редакции меры истекали уже 30 июня.

Ранее на саммите «Большой семерки», состоявшемся во Франции, лидеры стран договорились усиливать давление на российский энергетический сектор через новый пакет санкций. Косвенно это подтвердил и президент США Дональд Трамп, заявивший, что ограничения на российскую нефть могут вернуться, как только Ормузский пролив откроется для судоходства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем отметил, что макроэкономическая стабильность экономики в стране обеспечена, даже несмотря на колебания цен на нефть.