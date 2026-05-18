Омбудсмен Львова-Белова и посол ОАЭ помогли 4 детям вернуться к матери

В Подмосковье в семью вернулись четверо детей , находившихся до этого четыре месяца в одном из семейных приютов. Под опеку государства они попали после экстренной госпитализации матери, рассказала в телеграм-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы находимся сейчас в квартире, где мама будет жить со своими четырьмя детками. Сделан небольшой косметический ремонт, куплена техника, мебель и теперь созданы условия для детей», — рассказала омбудсмен.

Она отметила, что теперь можно быть спокойными за их жизнь, комфорт и безопасность. Львова-Белова вместе с коллегами разобрала личные дела воспитанников семейного центра. Они составили план сопровождения семьи, так как матери из-за проблем со здоровьем тяжело в одиночку заниматься хозяйством и воспитывать детей. Женщина сама является выпускницей интерната.

Семье помогли привести в порядок квартиру и погасить долги по коммунальным платежам. В этом вопросе посодействовали благотворительный фонд «Страна для детей» и посольство ОАЭ в России.

В этот день омбудсмен вместе с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ доктором Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером встретились с семьей в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Дети получили подарки, а также для них организовали экскурсию.

Ранее президент России Владимир Путин Марию Львову-Белову председателем Фонда защиты детей.