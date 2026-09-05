Путин призвал укреплять устойчивость российской государственности

Необходимо укреплять устойчивость российской государственности, заявил президент Владимир Путин на встрече с пятеркой предвыборного списка «Единой России». Об этом сообщил ТАСС .

«Несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что органы власти должны своевременно и в соответствии с законом решать социальные вопросы, способствовать экономическому развитию, поддерживать людей на линии боевого соприкосновения.

«Чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», — напутствовал Путин.

Ранее президент поздравил москвичей с Днем города. Он назвал столицу одним из крупнейших научных, промышленных и культурных центров мира.