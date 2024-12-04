Путин призвал ЦБ и кабмин скоординировать работу по борьбе с инфляцией

Путин потребовал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией

Решения Центрального банка России и действия правительства по сдерживанию инфляции носят сбалансированный характер. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пока уровень инфляционной нагрузки в годовом выражении находится на достаточно высоком уровне — в 8,8%, а значит, ее необходимо сдерживать.

«Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России», — заявил Путин.

Президент добавил, что при использовании доступных инструментов по сдерживанию инфляции важно избежать перегибов, чтобы не допустить разбалансировки отдельных отраслей.

«Поручил Банку России принять решение по управлению кредитным портфелем компании с госучастием, так, чтобы не допускать здесь чрезмерной долговой нагрузки и дисбаланса на рынке корпоративного кредитования в целом», — обратил внимание Путин.

Несмотря на увеличение ключевой ставки до 21%, кредитование бизнеса пока еще находится на высоком уровне, но замедление уже стало видимым. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что совет директоров регулятора на последнем заседании в этом году может поднять ключевую ставку еще выше в связи с появлением нового проинфляционного фактора в виде выросшего валютного курса. Но пока это решение не приняли окончательно.