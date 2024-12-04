В ЦБ снова заговорили о повышении ключевой ставки

Набиуллина допустила, что в декабре ключевая ставка снова вырастет

В декабре Центробанк может снова повысить ключевую ставку, однако решение пока не приняли. На это указала глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — отметила она.

Набиуллина объяснила, что появился новый проинфляционный фактор. Глава ЦБ также напомнила о ситуации с курсом валют и по-прежнему высоком росте цен.

«Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — подчеркнула она.

В Центробанке, добавила Набиуллина, обращают внимание на уточнение планов банков по кредитованию и обязательно примут их во внимание. Больше новых данных регулятор получит перед заседанием совета директоров ЦБ.