Путин призвал снизить бумажную нагрузку на врачей и педагогов

Бюджетную сферу необходимо дебюрократизировать. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам», — подчеркнул глава государства.

Особо он отметил в этом вопросе Москву.

Ранее на прямой линии Путин поднял проблему бюрократизации в вопросах выплат участникам специальной военной операции и их семьям. Он заявил, что Минобороны и социальный блок правительства до сих пор не наладили нормального взаимодействия, из-за чего многие семьи не могут получить положенные по закону выплаты вовремя.