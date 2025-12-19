Путин пообещал решить проблему с бюрократией для бойцов СВО и их семей

Проблемы с получением выплат семьям погибших участников специальной военной операции существуют и связаны с отсутствием механизма связи между Минобороны и социальным блоком правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года».

Так глава государства прокомментировал жалобу женщины, которая рассказала, что до сих пор не может получить средства по потере кормильца.

«Я хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать проблемы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — обратился к собеседнице Путин.