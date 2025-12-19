Путин пообещал решить проблему с бюрократией для бойцов СВО и их семей
Путин извинился перед вдовой бойца спецоперации за затягивание выплат
Проблемы с получением выплат семьям погибших участников специальной военной операции существуют и связаны с отсутствием механизма связи между Минобороны и социальным блоком правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года».
Так глава государства прокомментировал жалобу женщины, которая рассказала, что до сих пор не может получить средства по потере кормильца.
«Я хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать проблемы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — обратился к собеседнице Путин.
Глава государства добавил, что проблема действительно существует. О ней ему доложила руководитель фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны Анна Цивилева.
«Она говорила, что до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией», — добавил Путин.
Президент подчеркнул, что возьмет ситуацию под личный контроль.
В ходе своего выступления на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции продемонстрировали большой потенциал на руководящих должностях. Он добавил, что несколько ветеранов СВО работают в его администрации.