Путин призвал снизить бюрократию в вопросах компенсаций пострадавшим в Дагестане

Президент России Владимир Путин призвал снизить бюрократию в решениях по компенсациям пострадавшим от стихии в Дагестане. В Кремле состоялась встреча главы государства с представителями республики, в числе которых был глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

«Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше», — заявил Путин.

На встрече в Кремле обсуждались вопросы ликвидации последствий паводков в регионе и кадровый вопрос о новом руководстве республики. Председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров рассказал, как на устранения последствий наводнения съехалась вся Россия. Соотечественники приезжали и «брали лопаты, разгребали ил, водоемы, все очищали». Он отметил, что это свидетельствует о небывалом единстве российского народа.

Масштабные дожди в конце марта — начале апреля вызвали наводнения и грязевые сели в Дагестане и Чечне. Пострадали дома и жилищно-коммунальная инфраструктура.