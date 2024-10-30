Кабмину поручили разработать программу про продвижению товаров из РФ за рубежом

Президент Владимир Путин поручил кабмину и экспортному центру разработать программу «Сделано в России». Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Утвердить программу „Сделано в России“, направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом», — следует из документа.
Правительство должно исполнить поручение до 30 декабря. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Ранее Путин заявил, что российские власти сосредоточатся на расширении спроса на отечественную продукцию. В целом промышленное производство в стране возросло, отметил президент.
Более 50 участков в Подмосковье передали в аренду жителям с начала года
Еще 2,5 млрд рублей направили на поддержку инвалидов в Подмосковье за год
Школьница из Дмитрова стала призером международной космической олимпиады
Танцевальный коллектив из Истры победил на областном конкурсе
Здоровье деревьев проверили на 7,5 тысячи гектаров леса в Подмосковье
Капитальный ремонт детского сада начался в селе Федино под Воскресенском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте