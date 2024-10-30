Кабмину поручили разработать программу про продвижению товаров из РФ за рубежом

Путин поручил создать программу продвижения за рубежом бренда «Сделано в России»

Президент Владимир Путин поручил кабмину и экспортному центру разработать программу «Сделано в России». Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Утвердить программу „Сделано в России“, направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом», — следует из документа.

Правительство должно исполнить поручение до 30 декабря. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Ранее Путин заявил, что российские власти сосредоточатся на расширении спроса на отечественную продукцию. В целом промышленное производство в стране возросло, отметил президент.