Прокуратура восстановила права жителей Пушкино на качественное теплоснабжение

Пушкинская городская прокуратура провела проверку ресурсоснабжающей организации из-за нарушений в многоквартирных домах. Было выявлено, что организация не соблюдала температурные параметры при предоставлении услуги горячего водоснабжения в 14 домах городского округа Пушкино.

Из-за ненадлежащего оказания коммунальных услуг городской прокуратурой были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении должностного лица организации по статье 7.23 КоАП РФ. Виновное лицо было привлечено к ответственности и оштрафовано на 170 тысяч рублей.

Кроме того, городская прокуратура внесла представление руководителю организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Местным жителям произвели перерасчет платы за недопоставленные коммунальные ресурсы на общую сумму более 508 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры права жителей на обеспечение теплом и водой были восстановлены.