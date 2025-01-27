Путин призвал помнить подвиг блокадного Ленинграда

Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Фото: РИА «Новости»

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады стало важнейшим рубежом в Великой Отечественной войне. С таким заявлением в ходе поздравления ветеранов с 81-й годовщиной снятия блокады с города выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что подвиг тех, кто героически оборонял город и принимал участие в боях с окружавшими Ленинград фашистскими войсками, никогда не забудут.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что блокада Ленинграда вошла в число чудовищных преступлений нацистов наряду с холокостом, лагерями смерти и карательными акциями против мирного населения.

«Блокада унесла свыше одного миллиона жизней», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что 27 января 1944 года для ленинградцев стало особой датой, которую чтут в каждой семье, чьи родные прошли через ужасы блокады.

«Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что все и всегда будут помнить, что именно советский народ ценой огромных жертв и невосполнимых утрат принес человечеству мир и свободу.

В ходе памятных мероприятий в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина», посвященному погибшим горожанам во время блокады.

Также российский лидер принес букет красных роз на одну из братских могил, где покоится его старший брат, погибший во время осады Ленинграда фашистскими войсками.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте