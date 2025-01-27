Путин призвал помнить подвиг блокадного Ленинграда

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады стало важнейшим рубежом в Великой Отечественной войне. С таким заявлением в ходе поздравления ветеранов с 81-й годовщиной снятия блокады с города выступил президент России Владимир Путин .

Он подчеркнул, что подвиг тех, кто героически оборонял город и принимал участие в боях с окружавшими Ленинград фашистскими войсками, никогда не забудут.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что блокада Ленинграда вошла в число чудовищных преступлений нацистов наряду с холокостом, лагерями смерти и карательными акциями против мирного населения.

«Блокада унесла свыше одного миллиона жизней», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что 27 января 1944 года для ленинградцев стало особой датой, которую чтут в каждой семье, чьи родные прошли через ужасы блокады.

«Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что все и всегда будут помнить, что именно советский народ ценой огромных жертв и невосполнимых утрат принес человечеству мир и свободу.

В ходе памятных мероприятий в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина», посвященному погибшим горожанам во время блокады.

Также российский лидер принес букет красных роз на одну из братских могил, где покоится его старший брат, погибший во время осады Ленинграда фашистскими войсками.