27 января 2025 16:18 Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат Путин возложил цветы к могиле на Пискаревском кладбище, где покоится его брат 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер приехал в Северную столицу, чтобы побывать на памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». В комплексе, состоящем из 186 братских могил и шести тысяч индивидуальных захоронений, похоронены 420 тысяч жителей города и 70 тысяч солдат.

Во время посещения мемориального комплекса президент России также возложил букет красных роз к одной из братских могил, в которой похоронен его старший брат, погибший в детстве во время блокады. Подойдя к месту захоронения, Путин опустился на колено и немного задержался у могилы.

Ранее научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка — Олег Владимирович, 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.