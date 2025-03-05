Парту героя открыли в честь Антона Краснова в школе № 23 в Раменском

В Дергаевской школе № 23 открыли парту героя в честь Антона Краснова. Социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» Екатерина Саркисян и Анастасия Солодкова приняли участие в мероприятии вместе с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александром Куликом и ветераном СВО Константином Сурковым.

Антон, выпускник школы, погиб в феврале 2024 года, выполняя свой воинский долг в зоне СВО. За проявленное мужество его наградили медалью «За Отвагу» посмертно. Мама Атона Наталья рассказала, что сын до последнего скрывал свое решение отправиться на фронт. Сначала он говорил, что нашел работу в регионе и едет в командировку, а позже позвонил уже с приграничной территории, сообщив, что отправляется на передовую.

«Парта Героя» стала символом памяти о мужестве Антона и напоминанием для учеников о важности патриотизма и верности своей стране.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создали по указу президента России Владимира Путина для поддержки ветеранов СВО и семей погибших героев. Специалисты фонда помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридическими вопросами, адаптацией жилья и долговременным уходом.