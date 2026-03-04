Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем

Правоохранители обязаны помогать обелению национальной экономики, но при этом не должны создавать препятствий для добросовестных предпринимателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

Российский лидер поставил задачу продолжить снижение криминального влияния на потребительский рынок.

«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом — это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством», — сказал он.

При этом важно работать так, чтобы не создавать препятствий для добросовестных предпринимателей.

Ранее Путин поручил обеспечить в 2026 году переходный этап для малого бизнеса, позволяющий выбрать наиболее подходящую систему налогообложения. Ответственным за выполнение поручения назначил главу кабмина Михаила Мишустина.