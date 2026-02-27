Путин поручил ввести переходный период по налогообложению для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить введение переходного периода для малых компаний в 2026 году по выбору оптимального режима налогообложения. Документ опубликовали на сайте Кремля .

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление переходного периода в целях выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о возможности представления налоговой отчетности в упрощенном порядке», — говорится в документе.

Срок исполнения — до 1 марта 2026 года, ответственным за выполнение поручения Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина.

Ранее Путин провел встречу с ведущими представителями бизнеса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стороны обсудили темы импортозамещения, защиты окружающей среды и инвестиционной активности.