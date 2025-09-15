Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил сотрудников ведомства с Днем образования санитарно-эпидемиологической службы, отметив ее многовековую историю.
Путин подчеркнул, что благодаря работе Роспотребнадзора в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля, признанная одной из самых передовых в мире. Он напомнил о роли службы во время пандемии коронавируса и связал этот опыт с созданием федерального проекта «санитарный щит», цель которого — защита граждан от новых биологических угроз.
Руководитель ведомство Анна Попова в ходе мероприятия представила доклад о достигнутых результатах.
Ранее в Роспотребнодзоре рассказали о проблемах со здоровьем, возникающих у офисных сотрудников.