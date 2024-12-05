Путин призвал к раскрытию лимита льготной ипотеки

Берущие льготные кредиты в рамках семейной ипотеки россияне должны получить полную информацию о ставке и сумме, на которую могут рассчитывать, а также о сроках выдачи займов, исходя из лимита, определенного Минфином. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что сейчас российские семьи могут получить средства на покупку жилья по льготной ставке. Но многие потенциальные заемщики сталкиваются с тем, что банки займы уже не выдают, объясняя это исчерпанием лимита, про который обычные люди не знают.

«Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: „Вот мы в силу того-то, того-то… Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре“. Ну надо просто честно сказать об этом, и будет понятно», — заявил Путин.

Семейная ипотека предусматривает займы на приобретение жилья по льготной ставке в 6%. Разницу, которую недополучают банки, оплачивает государство через выделение специальных траншей — их распределяют между кредитными организациями. Если эти средства подходят к концу, то банки временно прекращают выдачу кредитов.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, по итогам 2024 года на субсидирование разницы семейной ипотеки из бюджета выделили более триллиона рублей. Он подчеркнул, что параметры льготной ипотеки сохранятся и дальше. На всякий случай в бюджете выделили дополнительно 350 миллиардов.