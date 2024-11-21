Параметры семейной ипотеки под 6% пообещали сохранить

Силуанов заявил о сохранении параметров семейной ипотеки под 6% в России

Фото: РИА «Новости»

В России сохранят параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, проблем для ее реализации нет, сообщило РИА «Новости».

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