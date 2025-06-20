Путин призвал добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором

В России необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором. Внимание на это обратил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения», — отметил глава государства.

Выступая на пленарном заседании, президент поручил правительству и Центробанку ускорить процесс массового внедрения цифрового рубля. Этим финансовым инструментом должны пользоваться как граждане, так и предприниматели.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главной темой форума заявили «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».