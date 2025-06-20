Путин призвал сделать массовым использование цифрового рубля

Использование цифрового рубля нужно сделать массовым. На это в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2025 указал президент России Владимир Путин.

Во время обсуждения цифровых решений глава государства отметил, что использование этой валюты должно стать доступным.

Путин рассказал, что в России два года реализуется пилотный проект, отработаны основные операции, в том числе открытие и закрытие счетов, переводы, а также оплата товаров и услуг.

«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и среди предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — сказал глава государства.

Выступая на форуме, Путин также поставил задачу по включению России в топ-20 стран по ведению бизнеса. Основные проблемы предпринимателей решит национальная модель целевых условий.