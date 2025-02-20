Путин потребовал гарантировать судебную защиту жителям новых регионов

Необходимо добиться неукоснительной гарантии на защиту судебных прав жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на общем совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных.

Он напомнил, что суды в этих регионах действуют с сентября 2023 года. За это время появились 100 судов, назначили около 570 судей и рассмотрели более 172 тысяч гражданских, административных и уголовных дел.

«Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России», — добавил глава государства.

В декабре глава Верховного суда Ирина Подносова рассказала, с помощью какого механизма можно усовершенствовать систему правосудия на территории СНГ.