Глава Верховного суда России рассказала, что положительно скажется на качестве правосудия
Судья Подносова: сотрудничество судей СНГ повысит качество правосудия
Совместная деятельность судей СНГ может стать ключевым механизмом для совершенствования правосудия, заявила глава Верховного суда России Ирина Подносова. Ее процитировало Российское агентство правовой информации (РАПСИ).
Такое мнение Подносова выразила на заседании совета председателей верховных судов стран Содружества. По словам главы Верховного суда России, совет председателей играет решающую роль в повышении качества судебных решений на территории СНГ.
Ирина Подносова подчеркнула, что это сотрудничество также открывает возможности для укрепления взаимной правовой помощи между судебными системами стран-участниц.
Особое внимание глава Верховного суда уделила важности регулярного обмена данными обобщенной судебной практики и статистики. Это, по ее мнению, создает основу для анализа и улучшения работы судебных органов в рамках Содружества.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России в апреле 2024 года. Ее кандидатуру утвердили единогласно.