Путин призвал действовать аккуратно и решительно при попытках захвата судов

В случае попыток захвата судов следует действовать аккуратно, но решительно. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС .

Он добавил, что именно так нужно бороться с пиратством.

«Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», — уточнил Путин.

Глава государства прибыл в Санкт-Петербург. На церемонии вручения наград военнослужащим ВМФ в Адмиралтействе он отметил, что флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений. По его словам, моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют мужество.

Путин добавил, что ВМФ выполняет важнейшие задачи спецоперации. Корабельные комплексы наносят ВСУ разящие удары высокоточным оружием, подчеркнул он. Российских моряков поддерживает вся страна, сказал президент.