Путин призвал брать все лучшее у других стран, но не копировать

Для собственного развития необходимо брать все лучшее у других стран, но не копировать. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что у стран Запада действительно есть преимущества — как в плане технологий, так и в плане организации производства.

«Все есть, это правда, они многого добились, надо к этому относиться с уважением», — подчеркнул президент.

В декабре глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что Россия полностью перешла на отечественные серверы, решив проблему их импортозамещения. Также он отметил, что в Саранске создали отечественное оптоволокно, отвечающее самым высоким стандартам.