Россия полностью перешла на серверы отечественного производства

Глава «Ростелекома» Осеевский заявил о полном импортозамещении серверов в России

В России полностью решили вопрос с импортозамещением мощных вычислительных ресурсов. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время выступления в Совете Федерации.

«Хочу доложить, что сегодня страна чувствует себя достаточно уверенно. У нас полностью решена проблема импортозамещения мощных вычислительных ресурсов, серверов», — заявил он.

Также Осеевский сообщил о завершении работы по созданию в Саранске российского оптоволокна, которое отвечает самым высоким стандартам в мире.

Ранее сотрудники Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований из Дубны разработали прибор, способный выявить дефекты спектросмещающего оптического волокна. Благодаря устройству можно отследить, насколько оно способно обеспечить светопередачу, даже если имеет изъяны.