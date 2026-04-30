Путин призвал активнее продвигать ветеранов СВО в органы власти

Президент России Владимир Путин призвал активнее привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.

«Нам нужно активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти людей, которые показали себя в зоне боевых действий в ходе специальной военной операции», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил мужество дагестанцев, участвующих в специальной военной операции. Они демонстрируют свои лучшие качества. Это сильные люди, готовые встать на защиту как родного края, так и всей России.

Ранее Путин заверил, что помощь участникам специальной военной операции и их семьям будут оказывать непрерывно. В России последовательно расширяют систему социальных гарантий для участников боевых действий, ветеранов и их родственников.