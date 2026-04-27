Путин заявил, что работа по поддержке участников СВО не будет прерываться

Президент России Владимир Путин заявил, что работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей будут продолжать без пауз и остановок. Об этом глава государства сказал на заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.

«И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна», — подчеркнул он.

В стране последовательно расширяют систему социальных гарантий для участников боевых действий, ветеранов и их родственников. Только за прошлый год приняли новые законы, касающиеся бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, а также повышения доступности социального контракта, в том числе для открытия собственного дела после завершения службы.

Заседание прошло в Таврическом дворце. На мероприятии Путин заявил, что те, кто рассчитывал использовать многопартийную демократию и различие политических взглядов как слабое место России для раскола общества, ошиблись, поскольку не понимают страну и народ.