Путин признался, кем хотел стать в детстве

Президент Владимир Путин во время беседы с участником акции «Елка желаний» рассказал, что в детстве хотел стать разведчиком. Он отметил, что ему удалось воплотить свою мечту в жизнь.

Глава государства поговорил по телефону с семилетним мальчиком и исполнил его мечту о посещении Музея Мирового океана в Калининграде. Во время беседы он признался, что в детстве сначала хотел стать моряком или летчиком, но затем решил связать свою жизнь с разведкой.

«В конечном итоге я прочитал много книг и фильмов посмотрел различных, и мне захотелось стать разведчиком», — подчеркнул президент.

Он добавил, что ему удалось воплотить мечту в жизнь благодаря упорной работе. Путин пожелал мальчику успехов и достижения всех поставленных целей.

Ранее президент прокомментировал возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях. Он назвал это событие большой общей победой и поздравил спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России.