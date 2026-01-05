Путин оценил возвращение паралимпийцам из России гимна и флага

Путин назвал большой общей победой возвращение паралимпийцам из РФ гимна и флага

Возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях является большой общей победой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил Паралимпийский комитет с 30-летием со дня его создания.

«Дорогие друзья! От души поздравляю спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создания… Отрадно, что сегодня паралимпийцы выступают на международных соревнованиях с национальной символикой, гимном и флагом. Считаю это нашей общей большой победой», — отметил он.

Президент добавил, что Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую и важную миссию, объединяет тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает к спорту и адаптивной физической культуре, помогает раскрыть таланты, продемонстрировать силу духа и твердый характер.

Ранее стало известно, что россияне не примут участия в Паралимпиаде-2026.