Путин признался, что никогда не отправлял кружки в соцсетях

Президент Владимир Путин заявил, что никогда не отправлял видеосообщения в мессенджерах. В этом он признался во время блиц-опроса на «Итогах года».

«Никогда этого не делал», — ответил он на вопрос ведущей эфира Екатерины Березовской.

Также глава государства во время блиц-опроса признался, что не собирает материалы для будущих мемуаров. Он заявил, что предпочитает работать, и поручил оценивать его работу другим.

Ранее Путин заявил, что главная проблема иностранных мессенджеров — в несоблюдении российского законодательства. При этом он положительно отнесся к возможным конкурентам для отечественного сервиса MАХ.