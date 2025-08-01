Песков объяснил, почему Путин не уйдет в отпуск в августе

Наступил август — месяц, когда многие политики и чиновники традиционно уходят в отпуск. О том, будет ли отдыхать президент Владимир Путин, узнал корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

О том, что глава государства в этом году работает без перерыва, журналисту рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео Юнашев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Этого практически никогда не бывает. Да и функции главы государства не подразумевают возможности уходить в отпуск», — пояснил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, максимум, что может быть в непрерывном рабочем графике Путина, — пара выходных. Но условных, ведь «полноценных просто физически не может быть».