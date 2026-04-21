Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти жительницам России
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовых актов.
Высокой государственной награды удостоили Любовь Воробьеву из Оренбургской области, Ирину Казимирову из Курской области, Наталию Лебедеву и Надежду Мануковскую из Воронежской области, а также Эсет Тамасханову из Ингушетии.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“», — сказано в указе.
Тем же документом глава государства наградил орденом «Родительская слава» семью Баевых из Санкт-Петербурга, а также семьи Елисеевых и Фатхуллиных из Башкирии. Еще четыре семьи получили медаль ордена «Родительская слава».
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила выплачивать ежемесячное пособие всем женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», в том числе тем, кто получил его еще в советские годы.