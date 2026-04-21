Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти жительницам России

Высокой государственной награды удостоили Любовь Воробьеву из Оренбургской области, Ирину Казимирову из Курской области, Наталию Лебедеву и Надежду Мануковскую из Воронежской области, а также Эсет Тамасханову из Ингушетии.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“», — сказано в указе.

Тем же документом глава государства наградил орденом «Родительская слава» семью Баевых из Санкт-Петербурга, а также семьи Елисеевых и Фатхуллиных из Башкирии. Еще четыре семьи получили медаль ордена «Родительская слава».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила выплачивать ежемесячное пособие всем женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», в том числе тем, кто получил его еще в советские годы.