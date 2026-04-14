Власти России захотели уравнять «матерей-героинь»

Ежемесячное пособие следует выплачивать всем россиянкам со званием «Мать-героиня» — даже если они получили его еще во времена СССР. Эту инициативу выдвинула глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, ее слова передало РИА «Новости» .

Депутат считает, что сейчас ситуация с выплатами выглядит несправедливо. Женщинам, которые стали матерями-героинями в современной России (после 2022 года), государство платит более 72 тысяч рублей каждый месяц.

Однако тем, кто получил это же звание еще в советское время — с 1944 по 1991 год — в выплатах часто отказывают, полагает Останина.

Депутат направила письмо в Минтруд с призывом это исправить. По мнению Останиной, заслуги матери-героини перед страной не имеют срока давности, поэтому и государственная поддержка должна быть одинаковой для всех, вне зависимости от даты на удостоверении.

Почетное звание «Мать-героиня» было впервые учреждено в СССР в 1944 году; за советский период его получили около 431 тысячи женщин. После распада Советского Союза награда исчезла и была официально возвращена в систему госнаград России только в августе 2022 года указом президента Владимира Путина.

Сегодня, как и в советское время, звание дают за воспитание 10 и более детей. Современным героиням полагается разовая выплата в миллион рублей и ежемесячное пособие.