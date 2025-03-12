Космонавт из Одинцова Александр Гребенкин удостоен звания Героя России

Космонавт-испытатель Александр Гребенкин из Одинцовского округа удостоен звания Героя Российской Федерации. Он проявил мужество и героизм при длительном космическом полете в составе экипажа Международной космической станции.
Александр Гребенкин начал свою карьеру на авиабазе Кубинка. Там с с 2002 по 2018 год служил в авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи» в качестве инженера по радиоэлектронному оборудованию. В 2018 году был переведен в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Он прошел общекосмическую подготовку и вскоре был зачислен в отряд космонавтов.
В марте 2024 года Гребенкин отправился на Международную космическую станцию в составе миссии SpaceX Crew-8. Его экспедиция длилась 235 суток, в течение которых Александр успешно выполнил ряд научных экспериментов и технических задач. Вернулся на землю 25 октября прошлого года.
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил космонавту Роскосмоса Александру Гребенкину звание Героя России, а также почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.
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