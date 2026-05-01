Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя труда

В День весны и труда президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам страны. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Почетные звания присвоили Леониду Бобе, начальнику лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО «НИИхиммаш»), Марине Нееловой, актрисе, Николаю Русу, гендиректору АО «Мостострой 11», Анатолию Свиридову, токарю из Воронежа, и Шлеме Спектору, доктору медицинских наук и члену общественной палаты Свердловской области.

Звания присуждены за выдающиеся трудовые достижения перед страной и народом.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам. Любовь Воробьева из Оренбургской области, Ирина Казимирова из Курской области, Наталия Лебедева и Надежда Мануковская из Воронежской области, а также Эсет Тамасханова из Ингушетии получили высокую государственную награду.