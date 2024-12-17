Путин присвоил главе Управления Росгвардии Подмосковья Зорову звание генерал-майора полиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении начальнику Главного управления Росгвардии по Московской области Петру Зорову звания генерал-майора полиции. Документ разместили на информационном портале военнослужащих.

«Присвоить воинское звание генерал-майора полиции Зорову Петру Михайловичу», — указали в нем.

До прихода в Росгвардию Петр Зоров работал в органах внутренних дел, где начинал сотрудником московского ОМОН и дорос до заместителя начальника подмосковного главка МВД.

За свою работу получил медали «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также наградное оружие.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий генералов заместителям министра обороны Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову.

Также новые звания генерал-полковника и генерал-лейтенанта получили замминистра обороны Андрей Булыга и заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.