Путин приободрил юного экскурсовода наццентра «Россия»
Путин поддержал экскурсовода в наццентре, переволновавшегося из-за встречи с ним
Юный экскурсовод национального центра «Россия» переволновался, рассказывая президенту Владимиру Путину про строительство скоростного трамвая. Российский лидер помог ему справиться с волнением, сообщило РИА «Новости».
Глава государства посетил наццентр в среду, 26 марта. О достижениях Приволжского федерального округа, в котором находится Саратов, ему рассказал 12-летний школьник, являющийся самым юным экскурсоводом центра.
Президент обсудил с мальчиком рыбалку, признавшись, что тоже ее любит. Школьник рассказал, что в прошлом году поймал большого карасы, а в этом планирует выловить щуку и сварить из нее уху по семейному рецепту. Мальчик также пригласил Путина приехать к ним в Саратов, чтобы попробовать ее.
Потом они сменили локацию. Волонтер начал рассказывать про строительство скоростного трамвая и переволновался.
«Не спеши, не спеши», — приободрил Путин мальчика и тепло обнял его, чтобы поддержать.
До этого в наццентре Путин участвовал в интерактивной игре, угадав след амурского тигра.