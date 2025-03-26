Путин приободрил юного экскурсовода наццентра «Россия»

Юный экскурсовод национального центра «Россия» переволновался, рассказывая президенту Владимиру Путину про строительство скоростного трамвая. Российский лидер помог ему справиться с волнением, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства посетил наццентр в среду, 26 марта. О достижениях Приволжского федерального округа, в котором находится Саратов, ему рассказал 12-летний школьник, являющийся самым юным экскурсоводом центра.

Президент обсудил с мальчиком рыбалку, признавшись, что тоже ее любит. Школьник рассказал, что в прошлом году поймал большого карасы, а в этом планирует выловить щуку и сварить из нее уху по семейному рецепту. Мальчик также пригласил Путина приехать к ним в Саратов, чтобы попробовать ее.

Потом они сменили локацию. Волонтер начал рассказывать про строительство скоростного трамвая и переволновался.

«Не спеши, не спеши», — приободрил Путин мальчика и тепло обнял его, чтобы поддержать.

До этого в наццентре Путин участвовал в интерактивной игре, угадав след амурского тигра.