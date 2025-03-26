Путин в центре «Россия» с первой попытки угадал след амурского тигра

Во время экскурсии по национальному центру «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве президент Владимир Путин принял участие в интерактивной игре и угадал след амурского тигра. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подошел к мультимедийному стенду об обитателях тайги. Девушка предложила ему проверить знания и объяснила правила игры — нужно выбрать табличку с отпечатком лапы амурского тигра.

«Сейчас попробуем поискать», — сказал президент.

Немного подумав, Путин выбрал центральную и приложил к проектору. На стене появилась голограмма животного.

В национальном центре 26 марта президент осмотрел выставку «Путешествие по России» о достопримечательностях федеральных округов и экспозицию «Рождение масштаба», посвященную архитектуре. После этого он провел заседание наблюдательного совета «Движения первых».