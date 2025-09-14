Роспотребнодзор: сидячая работа повышает риск ожирения и психических расстройств
Офисная работа может показаться легкой, однако она несет риск определенных заболеваний. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области выделили несколько проблем со здоровьем, характерных для офисных сотрудников, сообщил сайт «ТСН 24».
По словам врачей, синдром сухого глаза возникает из-за длительной работы за компьютером. Для профилактики нужно ставить монитор не ближе 45 сантиметров от глаз, избегать работы в условиях, когда монитор — единственный источник света, и делать перерывы каждые полчаса.
Синдром запястного канала связан с неправильным положением рук при работе с клавиатурой и мышью. Рекомендуется делать легкую зарядку для рук.
Малоподвижный образ жизни ведет к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, риску ожирения и нервно-психическим расстройствам, подчеркнули эксперты.