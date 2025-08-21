Лавров заявил о возможном визите Путина в Индию до конца года

Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца 2025 года, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом написал ТАСС .

«Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года», — приводит агентство его слова.

Заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с индийским коллегой Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам министра, политическое взаимодействие между Москвой и Нью-Дели на высшем уровне, а также динамично развивается диалог по линии внешнеполитических ведомств и других структур.

Ранее Путин и Моди обсудили итоги российско-американского саммита на Аляске.