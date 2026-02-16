Путин принял губернатора Орловской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Клычков рассказал главе государства об экономическом развитии региона. В частности, речь шла о росте сельскохозяйственной отрасли почти в три раза с 2017 года.

«В прошлый период были рекорды», — объяснил он.

Кроме того, губернатор попросил у Путина разрешения создать в регионе национальный семеноводческий центр и получил согласие.

Также Клычков рассказал о поддержке участников СВО, живущих в регионе. По итогам регионального конкурса определились 55 победителей, которые займутся работой на государственных и общественных должностях. Часть из них проходят обучение на базе Одинцовского филиала МГИМО.