Третий поток профпереподготовки для ветеранов СВО пройдет в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Церемония открытия третьего потока программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» состоится 19 января в Одинцовском филиале МГИМО. Участие в ней примут 29 ветеранов спецоперации.

Бойцы приедут из 16 регионов страны: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Владимирской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Программа состоит из семи учебных модулей: «Государственное и муниципальное управление», «Развитие территории», «Управление городским хозяйством и территорией», «Цифровизация городского хозяйства», «Инвестиции в городское хозяйство», «Новые вызовы и угрозы в управлении городским хозяйством и территориями», «Практикум личной эффективности». Обучение коснется и востребованных сегодня аспектов государственного управления: проектное управление, маркетинг территорий, информационная безопасность, новые механизмы взаимодействия с жителями и сообществами.

Занятия будут вести практикующие эксперты отрасли. После завершения обучения все слушатели получат диплом государственного образца.