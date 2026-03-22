Путин примет участие в съезде РСПП

Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит несколько мероприятий. Об этом сообщило ИС «Вести» .

Глава государства планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны», — отметило издание.

Помимо этого, российский лидер вручит награды молодым деятелям культуры, проведет совещание по экономике и продолжит работать с регионами. В его расписание также включили международные контакты.

Ранее президент провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой встречи стало развитие системы Министерства внутренних дел. Свои доклады представили секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.