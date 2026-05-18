Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин примет участие в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели, который состоится 12–13 сентября. Об этом сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков, слова которого привел ТАСС.
Российская сторона рассчитывает, что президент сможет приехать туда лично.
Кроме того, на саммите глава государства встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. В общей сложности главы двух стран до конца года планируют минимум еще три личные встречи, не считая предстоящего визита Путина в Китай.
Ранее об участии российского лидера в предстоящем саммите заявлял и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В прошлом году, когда встреча проходила в Рио-де-Жанейро, Путин присоединился к ней по видеосвязи.