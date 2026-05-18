Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин примет участие в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели, который состоится 12–13 сентября. Об этом сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков, слова которого привел ТАСС .

Российская сторона рассчитывает, что президент сможет приехать туда лично.

Кроме того, на саммите глава государства встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. В общей сложности главы двух стран до конца года планируют минимум еще три личные встречи, не считая предстоящего визита Путина в Китай.

Ранее об участии российского лидера в предстоящем саммите заявлял и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В прошлом году, когда встреча проходила в Рио-де-Жанейро, Путин присоединился к ней по видеосвязи.