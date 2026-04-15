Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии

Песков заявил, что Путин в любом случае примет участие в саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today .

«Я надеюсь на это», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможном визите российского лидера, пресс-секретарь отметил, что речь идет именно о личном присутствии.

18-й саммит БРИКС запланировали на 12–13 сентября в Нью-Дели. В 2025 году встреча лидеров объединения проходила в Рио-де-Жанейро — тогда глава российского государства присоединился к ней в формате видеосвязи.

Российские эксперты продолжают активное взаимодействие в рамках БРИКС. В частности, специалисты Российского экологического оператора представили партнерам опыт в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, а также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству по экологической повестке.