Эксперты РЭО рассказали членам БРИКС о реформе отходов в России

Специалисты Российского экологического оператора выступили с докладом на заседании Рабочей группы БРИКС по защите окружающей среды. Представители компании поделились отечественным опытом в сфере экономики замкнутого цикла.

Специалисты РЭО представили зарубежным коллегам российские наработки в области обращения с отходами, обменялись контактами и подтвердили готовность к многостороннему сотрудничеству с профильными коллегами на платформе БРИКС. От российской стороны в заседании также принимали участие специалисты федерального Минприроды.

«Экология — это общее дело. Невозможно создавать экологически благоприятную экосистему только в одной части планеты, не обращая внимания на остальные. Экосистема всей планеты взаимосвязана, поэтому Россия продолжает оставаться в диалоге с государствами, желающими сотрудничать», — сказали в пресс-службе РЭО.

На 2026 год в БРИКС входят десять государств: Бразилия, Росси я, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия.