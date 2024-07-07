«Ревнуют». Песков оценил реакцию западных на стран на визит Моди в России

Песков заявил о повышенном внимании западных стран на визит Моди в Россию

Фото: РИА «Новости»

Западные страны внимательно следят за подготовкой и предстоящим визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, потому что понимают всю значимость его переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков сравнил реакцию западных стран на визит Моди в Россию с ревностью.

«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают, если внимательно отслеживают, значит, придают большое значение. Здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение», — заявил представитель Кремля.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет как в расширенном, так и узком составе, предупредил ранее Песков.

Он подчеркнул, что это первая личная встреча политиков за последние четыре года, поэтому ожидается полноформатный визит. Песков добавил, что стороны обсудят вопросы взаимодействия и партнерства.

Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приедет в Москву в понедельник, 8 июля.

Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года

Рождество Иоанна Крестителя. История и традиции праздника

Наступление на Торецк и бои в Часовом Яре. Что происходит в зоне СВО

Мастер-классы, эксперименты и миллионы посетителей. Воробьев — о работе стенда Подмосковья на выставке «Россия»

Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте