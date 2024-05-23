Путин примет короля Бахрейна

Песков: Путин и король Бахрейна проведут переговоры в узком и широком составах

В Москву прибыл король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Президент России Владимир Путин примет его в Кремле, уточнил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер 23 мая планировал работать в Кремле, сообщило РИА «Новости».

«Сначала президент и король будут беседовать в узком составе и затем продолжат переговоры уже в составе двух делегаций. Это будет в формате официального завтрака», — сказал Песков.

Самолет Хамада бен Иса Аль Халифой приземлился в Москве 22 мая. Король Бахрейна посетил Россию по приглашению Путина. Они планировали обсудить двусторонние отношения и итоги общеарабского саммита.

Последние переговоры лидеров прошли в марте по телефону, сразу после президентских выборов в России. Предыдущие контакты состоялись в июне 2023 года.