Король Бахрейна в среду приедет в Россию
BNA: король Бахрейна в среду приедет в Россию для переговоров
В среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа совершит официальный визит в Россию. Он приедет в страну для переговоров об итогах прошедшего 16 мая общеарабского саммита и двусторонних отношениях.
«Король Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет в Москву с визитом по приглашению президента дружественной Российской Федерации Владимира Путина», — сообщило агентство BNA.
По информации источника, в повестку визита войдут переговоры по вопросам текущей международной и региональной ситуации, двустороннего сотрудничества и итогам прошедшего 16 мая 33-го арабского саммита.
По итогам саммита арабские лидеры приняли декларацию о размещении международных миротворцев на территории палестинского сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.
Ранее Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярного мирового порядка.